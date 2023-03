Mulher ferida com gravidade ao ser atingida por árvore na Trofa

Vítima, depois de estabilizada, foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto.

Uma mulher ficou ferida, esta tarde de quinta-feira, na sequência da queda de uma árvore, na freguesia de Guidões, no concelho da Trofa. O alerta foi dado às 15h28. No socorro estiveram os Bombeiros da Trofa e o INEM.A vítima depois de estabilizada foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos considerados graves.