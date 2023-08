Mulher ferida com gravidade após ser colhida pelo metro em Gondomar

Vítima foi transportada para o hospital.

Uma mulher de 68 anos ficou ferida com gravidade, na tarde desta terça feira, após ter sido colhida por uma composição do metro em Fânzeres, Gondomar.O alerta foi dado às 16h07.A vítima foi socorrida pelos bombeiros e transportada para o Hospital de Santo António, no Porto. Inicialmente os ferimentos eram considerados leves mas após avaliação do médico, a situação clínica da mulher de evoluiu para ferimentos graves.No local estiveram 11 operacionais dos bombeiros, apoiados por três viaturas.