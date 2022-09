Mulher fica sem 30 mil euros por tentar apanhar moedas num parque de estacionamento em Almancil

“Tenho um filho a estudar no estrangeiro e ia enviar-lhe essa quantia”, conta a vítima.

Uma mulher ficou sem trinta mil euros após ter sido alvo de furto no estacionamento de um supermercado, em Almancil. A vítima alega ter caído numa armadilha. “Já dentro do carro, fui abordada por uma jovem. Abri a porta para ver o que é que era e tinha um monte de moedas na traseira do carro. Assumi que eram minhas e agachei-me para apanhá-las”, relatou aoa mulher, que pediu anonimato.Quando regressou ao interior da viatura, deu conta da ausência da mala, com vários bens e um montante em numerário de trinta mil euros. “Tenho um filho a estudar no estrangeiro e ia enviar-lhe essa quantia”, aponta.

Depois do furto, a vítima apresentou queixa à GNR.



A gerência da loja de Almancil assume ter conhecimento do caso e estar a acompanhar a investigação.



As imagens de videovigilância, que só abrangem a saída da loja e não o espaço de estacionamento, já foram entregues às autoridades.