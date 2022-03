Mulher foge da guerra na Ucrânia e salva os sete filhos

Filho mais velho tem 15 anos e o mais novo apenas seis meses.

Uma das mais impressionantes histórias de coragem testemunhadas pelo

aconteceu na manhã desta quarta-feira - uma mulher ucraniana fugiu aos bombardeamentos e salvou os sete filhos. O mais novo com seis meses e o mais velho já com 15 anos.

À chegada a Budapeste, na Hungria, a mãe só se preocupava em alimentá-los e a escolher alguma roupa para combater o frio. Em sacolas acomodam alguma comida, roupa e alguns, poucos, brinquedos, oferecidos pelos povo húngaro.

Até às 12h30, menos uma hora em Lisboa, chegaram do comboio que partiu de Zahony 900 refugiados de uma só vez à estação de Nyugati. Esta, em conjunto com a estação de Keleti, são as primeiras paragens para as pessoas que fugiram da guerra da Ucrânia.

Esta quarta-feira chegaram dezenas de famílias partidas (mulheres e os filhos). Os homens ficaram para trás para lutar. Alguns por amor à pátria, outros por obrigação do Estado.



O que também impressiona é o número de indianos e marroquinos que chegam a Budapeste. Na Ucrânia frequentavam cursos de medicina. Desde o início da guerra, já chegaram ao país mais de 106 mil refugiados.