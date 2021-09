Mulher ganha 500 mil euros mas dono de papelaria foge com raspadinha premiada

Quando pediu para o funcionário verificar o valor do prémio, o homem tinha já fugido de scooter.

Uma mulher com cerca de 60 anos venceu, na passada sexta-feira, quase 500 mil euros numa raspadinha em Nápoles, Itália, mas o dono da papelaria fugiu com o prémio.A vítima, com cerca de 60 anos, tinha comprado apenas duas raspadinhas e numa delas acabou por sair o prémio principal.Quando pediu para o funcionário verificar o valor do prémio, o homem tinha já fugido de scooter. A polícia militar italiana tentou também monitorizar a localização do ladrão, mas Scutellaro esteve em parte incerta até ao passado domingo, quando foi apanhado no aeroporto de Roma.