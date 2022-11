Mulher incendeia carro do marido e ameaça-o com faca no pescoço

Suspeita foi presente a tribunal e está sujeita a apresentações periódicas semanais.

Uma mulher, de 28 anos, foi detida pela Polícia Judiciária pela prática dos crimes de incêndio e violência doméstica.

Segundo comunicado divulgado pela PJ, os factos ocorreram na madrugada do passado sábado, dia 19 de novembro, "cerca das 06h00, no contexto de uma discussão familiar, ocorrida no interior da viatura da família", a mulher terá "ameaçado o marido com uma faca que lhe encostou ao pescoço" e, de seguida, "acendendo vários fósforos, conseguiu incendiar o veículo".

Na viatura estava apenas o casal. O homem terá "tentado extinguir as chamas sem sucesso". A viatura ardeu na totalidade. Um outro veículo que estava estacionado nas proximidades também sofreu danos exteriores.

A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, na comarca da Aveiro, e ficou sujeita à medida de coação de apresentações periódicas semanais em posto policial.