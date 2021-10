Mulher insere chocolate com 'peta-zetas' na vagina a conselho de revista

Objetivo era aumentar intensidade do orgasmo, mas resultou em infeção.

Uma mulher inglesa admitiu nas redes sociais ter seguido um insólito conselho de uma revista feminina que terminou com uma infeção fúngica na vagina.

A confissão foi feita à plataforma Fesshole, que resolveu abordar os conselhos e dicas dados por algumas revistas femininas no início dos anos 2000. Neste caso, a publicação em questão, que não é revelada, aconselhava a inserir um chocolate Crunchie (uma barra que tem pequenos cristais de açúcar tipo peta-zetas) na vagina, prometendo que a efervescência do doce ajudaria a atingir o orgasmo.

"As revistas do início dos anos 00 tinham aquelas dicas sexuais supostamente testadas. Foi assim que eu acabei com um chocolate no meu pipi. Sim a camada de chocolate derreteu, mas não fez efeito efervescente, como prometiam. E ainda fiquei com candidíase", lamentou.

A publicação depressa se tornou viral, com muitos internautas a questionar o porquê da mulher ter seguido conselho tão absurdo.