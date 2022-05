Mulher lança fogo a mata em Arganil numa caminhada

Uma mulher, de 47 anos, foi condenada pelo Tribunal de Coimbra a uma pena de três anos e meio de prisão, que fica suspensa por cinco, por atear um incêndio na zona de Arganil.

A 18 de agosto do ano passado, a arguida foi fazer uma caminhada e entrou na mata "com o intuito de urinar, o que veio a concretizar", refere a acusação. Logo de seguida lançou as chamas ao mato com um isqueiro que trazia. O fogo consumiu uma área de 50 metros quadrados.

A arguida fugiu do local, mas foi depois detida pela PJ do Centro.