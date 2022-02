Mulher leva câmara oculta na bandolete para o exame de código em Tábua

Não sabia ler nem escrever e levou equipamento eletrónico para a prova teórica de forma a receber ajuda do exterior.

Equipada com uma câmara de vídeo dissimulada numa bandolete, um telemóvel e um aparelho de internet, uma mulher, de 43 anos, foi apanhada a receber instruções à distância enquanto fazia o exame teórico de condução no Centro de Exames de Tábua. O caso, investigado pela PJ do Centro, passou-se em 2019 e a mulher foi agora acusada pelo Ministério Público de Coimbra da prática de um crime de falsidade informática na forma tentada, em coautoria com o instrutor de condução, que alegadamente a ajudou, e a própria escola, que a propôs a exame.