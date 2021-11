Mulher mata idoso em Reguengos de Monsaraz para se apropriar da reforma

Desempregada de 34 anos já tinha antecedentes criminais.

Uma mulher foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeita de matar "com recurso a extrema violência" um homem de 82 anos em Reguengos de Monsaraz.Segundo o comunicado da PJ, a arguida terá agido com intenção de se apropriar do dinheiro da vítima após ter recebido a respetiva pensão social. O caso remonta ao dia 15 de janeiro de 2021. A mulher, de 34 anos, desempregada e com vários antecedentes criminais, será esta terça-feira presente a juiz para conhecer as medidas de coação.