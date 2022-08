Mulher morre afogada em Vila Praia de Ancora

Marido, que ainda tentou socorrer a vítima, foi transportado para o hospital de Viana do Castelo com ferimentos ligeiros.

Uma mulher, de 72 anos, morreu afogada esta manhã na praia da Gelfa, em Vila Praia de Ancora. A mulher estaria a nadar acompanhada pelo marido quando foram surpreendidos por uma vaga de ondas.A vítima mortal acabou por ser arrastada pelo mar e o marido, também de 72 anos, ainda a terá tentado socorrer. O óbito foi declarado ainda no local.Os bombeiros de Vila Praia de Ancora, com o apoio de uma viatura médica de emergência e reanimação de Viana do Castelo e da Polícia Maritima de Caminha, foram acionados para o local.O homem foi transportado, em choque, para o hospital de Viana do Castelo com ferimentos ligeiros.