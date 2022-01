Mulher morre ao fotografar casa em obras

Sónia Filipa ainda foi hospitalizada, mas não resistiu aos graves ferimentos.

Morreu no Hospital de Braga, após três dias em coma, a mulher de 34 anos que no dia de Natal sofreu uma queda aparatosa quando, alegadamente, tirava fotografias da casa em construção para enviar ao marido, que está emigrado. Sónia Filipa Barros deixa um filho de 12 anos e a comunidade de Forjães, Esposende, em choque.





O acidente aconteceu na tarde do passado sábado, dia 25, em circunstâncias desconhecidas. Sónia Filipa Barros terá ido sozinha tirar fotografias ao andamento das obras e sofreu uma queda, ao que tudo indica, do piso superior do edifício de dois andares. Foi encontrada já sem sinais vitais por uma cunhada, que estranhou a ausência e foi procurá-la. Sónia Filipa ainda foi hospitalizada, mas não resistiu aos graves ferimentos.