Mulher morre após receber terceira dose da vacina da Pfizer

Infarmed investiga possível reação adversa à vacinação.

Uma mulher, de 87 anos, morreu cerca de uma hora depois de ter tomado a terceira dose da vacina contra a Covid-19, ontem de manhã, num lar de idosos em São João dos Negrilhos, Aljustrel.A idosa foi encontrado inanimada, em paragem cardiorespiratória, após ter recebido a dose extra da Pfizer. Sujeita a insistentes manobras de reanimação, não foi possível reverter a situação.Por suspeita de se tratar de um caso de reação adversa grave à vacinação, conforme confirmou a Autoridade Nacional do Medicamento ao, o corpo vai ser autópsiado.Decorre agora a "recolha de dados adicionais por parte do notificador, para análise e avaliação da imputação de causalidade, uma vez que não sendo a aparente relação temporal o único determinante na avaliação da causalidade, é necessário proceder à recolha de toda a informação clínica", adiantou fonte oficial do Infarmed.