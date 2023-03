Mulher morre atropelada por comboio na estação da Damaia na Amadora

Causas do acidente ainda estão por apurar.

Uma mulher de 65 anos morreu atropelada por um comboio, na estação de de Santa Cruz, na Damaia, Amadora.



O INEM e os Bombeiros da Amadora estão no local. As causas do acidente estão, ainda, por apurar.