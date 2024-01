Mulher morta em esfaqueamento seguido de atropelamento no centro de Israel. Há 17 feridos

Polícia está a investigar as circunstâncias do incidente.

Uma pessoa morreu e outras 17 ficaram feridas, esta segunda-feira, num esfaqueamento e atropelamento em Ra'anana, no centro de Israel, informa o The Times of Israel.A vítima mortal é uma mulher de 70 anos., que chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.Dois homens, de nacionalidade palestiniana, foram detidos por suspeita de envolvimento no ataque.O suspeito terá esfaqueado o condutor de um veículo, antes de lhe roubar o carro com que viria a atropelar três pessoas.De seguida, abandonou o carro em que seguia e roubou outra viatura, com a qual atropelou, pelo menos, outro grupo de pessoas.Entre os feridos estão um homem, de 34 anos e um jovem, de 16. Os serviços de emergência assistiram ainda no local outras 17 pessoas, várias com crises de ansiedade.A polícia está a investigar as circunstâncias do incidente. Decorrem buscas no local para detetar potenciais ameaças adicionais.