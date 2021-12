Mulher presa após ter sexo com cão

Claire Goodier tinha imagens do momento da relação sexual.

Uma mulher foi detida depois de ter feito sexo com um cão, contendo ainda as imagens do ato sexual.





Claire Goodier, uma mulher transgénero, revelou ainda que gravou imagens do momento. A mulher de Northwich, em Inglaterra, foi já duas vezes condenada por ter em sua posse imagens indecentes de crianças. O juiz Steven Everett considerou o comportamento 'desprezível' e 'depravado'.



O juiz Steven Everett considerou o comportamento 'desprezível' e 'depravado'.

A polícia realizou uma operação de rotina em julho de 2019 à casa da mulher devido aos registos de crimes sexuais. De acordo com o jornal The Mirror, as autoridades emcontraram várias evidências no computador de Goodier sobre pesquisas de carácter sexual.



Foi após uma análise ao conteúdo do computador que os investigadores descobriram o caso: uma pasta oculta continha 31 imagens de Goodier a participar num ato sexual com um cão. "Revelou que tinha imaginado a situação durante vários anos e depois de falar sobre o assunto com pessoas em Northwich, foi colocada em contato com outras pessoas em Bournemouth", avançou Paulinus Barnes, procurador do Ministério Público, citado pelo jornal britânico. A mulher acabou mesmo por participar nas 'orgias' com o animal, o que representou igualmente uma violação de uma suspensão de pena.

A 17 de junho deste ano, durante o momento da detenção, as autoridades encontraram ainda uma pen com as mesmas imagens de 3,5 gramas de cocaína numa mala.

Claire foi sentenciada a 20 meses de prisão pelo Tribunal Crown, em Chester, no passado dia 22 de dezembro.