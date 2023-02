Mulher que esfaqueou companheiro em Santa Maria da Feira condenada a dois anos e nove meses de prisão

Foi condenada pelo crime de violência doméstica na forma agravada mas era também acusada de tentativa de homícidio.

Foi condenada a dois anos e nove meses de prisão a mulher que esfaqueou companheiro, em abril de 2022, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira. A arguida vai cumprir a pena em regime de prisão domiciliária com dispositivo eletrónico de controlo.A mulher foi condenada pelo crime de violência doméstica na forma agravada. No entanto, estava, também, indiciada, pelo Ministério Público, dos crimes de tentativa de homicídio, na forma tentada.Na noite do crime, a arguida esfaqueou o companheiro na sequência de uma discussão. A mulher, antes de escapar da casa do casal, telefonou à ex-companheira do homem para que esta o fosse socorrer.