Mulher recrutava jovens estrangeiras para massagens com “final feliz” por 30 euros

Proprietária de clínica em Lisboa obrigava-as a masturbar clientes. Menina de 15 anos entre as vítimas.

Abriu uma clínica de massagens no centro de Lisboa em 2010 e, nove anos depois, decidiu usar o espaço para atividades que gerassem "rendimentos mais avultados".A mulher, de 57 anos e ucraniana, começou então a recrutar funcionárias, sem lhes exigir experiência. Tinham apenas de "passar com as mãos no corpo dos clientes, sem qualquer técnica específica". Só que, com o passar do tempo, as jovens - sempre estrangeiras e em situação precária - eram incumbidas de acabar as sessões com o que a patroa dizia ser uma "descompressão". Os clientes chamavam-lhe "final feliz".Leia a notícia completa no