Mulher sofre queimaduras graves num acidente de trabalho em Reguengos de Monsaraz

Foi acionado helicóptero do INEM para levar a vítima ao hospital.

Uma mulher, de 63 anos, sofreu esta quarta-feira queimaduras graves num acidente de trabalho no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora) e foi helitransportada para um hospital de Lisboa, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente, ocorrido quando a mulher realizava uma queima no Monte da Falcoeira, na zona da União das Freguesias de Campo e Campinho, foi dado às 14:14.

A vítima teve de ser transportada, num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para o Hospital de São José, em Lisboa, acrescentou.

Contactada também pela Lusa, fonte da GNR precisou ter-se tratado de um acidente de trabalho.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, adiantou a fonte da GNR.

Para o local, de acordo com o CDOS, foram mobilizados 10 operacionais dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por três veículos, um deles a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, e o helicóptero do INEM.