Mulher suspeita de tráfico de crianças detida no Aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve este sábado, no Aeroporto de Lisboa, uma mulher estrangeira proveniente de um voo de Bissau por ser suspeita de tráfico de seres humanos, auxílio à migração ilegal e uso de documento de viagem alheio, refere o SEF em comunicado. A mulher viajava com 11 crianças e alegava ser mãe de uma delas.De acordo com a mesma fonte, a detida "apresentou, às autoridades de fronteira, um documento alheio, pertencente à sua verdadeira filha, com a qual apresentava semelhanças fisionómicas".10 crianças foram entregues a familiares que se encontravam em território nacional e outra foi encaminhada para uma casa de abrigo. Foram ainda apreendidos dois documentos de viagem e cartões de embarque e uma autorização de viagem internacional.A mulher vai ser presente esta segunda-feira à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.