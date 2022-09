Mulher tenta raptar criança de dois anos à porta de supermercado

Incidente ocorreu numa região próxima de Londres, no Reino Unido.

Uma mulher tentou raptar uma criança de dois anos, durante a manhã desta segunda-feira, à porta de um supermercado Lidl, numa região próxima de Londres, no Reino Unido.Lisa Claw, mãe de dois, estava a empurrar o carrinho de bebé que transportava a filha de um ano, enquanto o filho, de dois anos, brincava nos suportes metálicos para bicicletas, junto à porta do supermercado. Lisa contou ao jornal britânico The Sun que ouviu o menino chorar e apercebeu-se que uma mulher o puxava pelo braço."De repente, olhei à minha volta e havia uma mulher que tinha o meu filho pelo braço a dizer "vem comigo". Gritei logo 'sai de cima do meu filho'", revelou.Após conseguir agarrar o filho, Lisa fugiu com as crianças em direção a casa, mas apercebeu-se que a mulher continuava a segui-los: "Esperei no fundo da rua até que ela mudasse de rota, porque não queria que soubesse onde eu vivo".O incidente foi comunicado à Polícia, que está agora a investigar o caso.