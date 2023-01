Mulher vinda do Brasil detida no aeroporto do Porto com um quilo de cocaína no organismo

AT referiu que a droga apreendida foi entregue à Policia Judiciária (PJ).

Uma mulher proveniente de um voo do Brasil foi detida no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por transportar no organismo 1,1 quilos de cocaína, revelou esta quarta-feira a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

A deteção da cocaína foi feita pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela AT, sublinhou.

"Face à necessidade de supervisionar a cadeia de abastecimento, os serviços aduaneiros recorrem à gestão do risco para levar a cabo controlos eficazes e eficientes, evitar uma perturbação injustificada dos viajantes legítimos e utilizar os recursos de forma eficiente", frisou a AT.