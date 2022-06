Mulheres espancam amiga de adepto assassinado no Porto

Novo vídeo mostra agressão a testemunha-chave da morte de Igor Silva. Agressoras serão familiares de ‘Orelhas’, estas negam.

Há um novo vídeo sobre os incidentes na festa do título do FC Porto, na Alameda do Dragão, que culminaram com a morte de Igor Silva. Nas imagens, vê-se a amiga do jovem de 26 anos, assassinado com 18 facadas, a ser violentamente agredida. Teve de ser hospitalizada e passou vários dias no hospital. É vista como uma testemunha-chave na identificação de todos os que estiveram envolvidos na morte de Igor Silva e que já terá prestado esclarecimentos sobre o que se passou na noite do crime.

