Multimilionário Bao Fan dado como desaparecido

O multimilionário empresário chinês Bao Fan, fundador do China Renaissance Holdings Ltd, está desaparecido desde quinta-feira. As ações da empresa caíram 50% esta sexta-feira.O desaparecimento de Bao Fan é o último de uma série de casos de desaparecimentos misteriosos de empresários chineses. As razões do desaparecimento do empresário ainda não são claras, de acordo com a agência Reuters.Os desaparecimentos começaram quando o presidente da China, Xi Jinping, iniciou uma campanha anti-corrupção.