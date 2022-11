Município de Esposende declara alerta municipal após derrocada mortal

Alerta está está em vigor desde as 20h00.

A Câmara de Esposende declarou, esta quinta-feira à noite, o estado de situação alerta municipal.Este estado está em vigor desde as 20h00. Em comunicado, o município informa que na sequência da derrocada que aconteceu, na quarta-feira, em Palmeira de Faro, a medida tem efeitos na zona afetada, entre os lotes seis e 14, na rua Artur Barros Lima. Em termos concretos, implica a interdição à zona afetada e, consequentemente, o realojamento de oito famílias – moradores da área em risco – correspondente a oito casas. Assim, a autarquia diligenciou o realojamento destas pessoas, sendo que duas famílias, num total de 14 membros – sete adultos e sete crianças – , que irão ficar em alojamentos providenciados pelo município e as restantes seis famílias, compostas por 10 adultos e quatro crianças, ficam alojadas em casas de familiares e amigos.No comunicado, informa ainda que a autarquia avançou com a realização de um estudo geotécnico, adjudicado a técnicos da Universidade do Minho, e, só após as conclusões do trabalho – cujo prazo ainda não é possível determinar – "será possível definir os eventuais passos que se seguirão, nomeadamente o regresso das pessoas às suas habitações". De resto, esclarece o município que, desde a primeira hora, tem estado a "acompanhar a situação, garantindo o apoio psicológico aos familiares das vítimas e aos moradores das habitações contiguas".Sobre a casa em que aconteceu a tragédia que vitimou mortalmente um casal de 22 anos, a autarquia reforça que "a habitação afetada se encontra licenciada e dispõe de autorização de utilização, sendo que o processo de licenciamento, datado de 1994, decorreu com normalidade".