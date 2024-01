Barreiro lidera a lista dos municípios que mais cobram pela utilização do subsolo para o abastecimento de energia.

A maioria das câmaras que cobram pela utilização do subsolo voltaram, este ano, a subir o valor a pagar pelas famílias na fatura de gás natural. Com os valores mais elevados, o Barreiro lidera a lista da Taxa de Ocupação de Subsolo, com uma média de 8,38 euros por família.