Municípios do Minho cancelam festejos de Ano Novo devido ao mau tempo

"Garantir a segurança de todos é a principal prioridade", frisa a autarquia de Ponte de Lima.

As autarquias de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, e de Barcelos, do distrito de Braga, divulgaram este sábado o cancelamento dos festejos de fim de ano, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Ponte de Lima refere que "após a receção das mais recentes informações sobre as previsões meteorológicas, que apontam para o agravamento do estado do tempo, em especial a precipitação, (...) decidiu cancelar o evento "Passagem de Ano 2022" que iria decorrer em Freixo a partir das 22h30".

"Garantir a segurança de todos é a principal prioridade", frisa a autarquia de Ponte de Lima, realçando que "as condições meteorológicas adversas não permitem garantir a normal realização do programa, para além de porem em causa a segurança de todos os envolvidos e a própria comunidade que aqui se deslocaria para celebrar o fim do ano".