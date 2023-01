Músico recebe 800 mil euros de indemnização 16 anos depois de acidente

Dezasseis anos depois de ter sido atropelado violentamente e de ter sido deixado entre a vida e a morte, Nuno Flores, ex-violinista dos Quinta do Bill e dos Corvos, viu finalmente fazer-se justiça. O músico, de 46 anos, recebeu agora uma indemnização de cerca de 800 mil euros, num processo que se arrastou ao longo de vários anos.Saiba mais no site do Correio da Manhã