N221 continua cortada entre Castelo Branco e Mogadouro devido a incêndio. IC5 já foi reaberto

Cerca de 200 bombeiros no local.

O incêndio de mato deflagrou no concelho de Mogadouro, em Bragança, ao início da tarde desta quinta-feira, obrigou ao corte do IC5, que entretanto já foi reaberto, e da Estrada Nacional 221, disse esta quinta-feira fonte oficial da GNR à Lusa.De acordo com a fonte oficial da GNR, o trânsito foi restabelecido no IC5 entre o nó de Castelo Branco e o nó de Mogadouro, mas a Nacional 221 continua cortada entre Castelo Branco e a vila de Mogadouro.

"O fogo teve um início muito violento e repentino e estamos a utilizar meios aéreos para o combate às chamas nesta fase inicial", explicou, cerca das 13h45, o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso.

Noel Afonso disse que para este incêndio, que lavra numa zona de mato, nesta fase inicial foram mobilizados uma quantidade significativa de operacionais e meios para tentar conter o avanço das chamas.

Segundo Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para as chamas foi dado às 12h47.

De acordo com o comandante, não há povoações ou bens em perigo nesta área do incêndio.

No local, estavam, às 23h46, 212 bombeiros, apoiados por 77 veículos. O combate às chamas chegou a mobilizar, pelo menos, sete meios aéreos.