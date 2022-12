Na Áustria, quem conduzir em excesso de velocidade pode ficar com carro apreendido e até leiloado

Medida procura melhorar a segurança nas estradas.

Os condutores austríacos que excederem de forma acentuada a velocidade permitida nas estradas vão ficar sem carro, que até poderá ser leiloado. O anúncio foi feito pelo Governo da Áustria esta segunda-feira.A medida procura alcançar um comportamento mais responsável e a uma condução mais segura por parte dos cidadãos. A mudança na legislação foi anunciada pela Coligação Governamental dos Conservadores e dos Verdes."Nas velocidades de que aqui falamos, ninguém tem o controlo total do seu veículo. O carro torna-se uma arma incontrolável e um perigo para pessoas completamente inocentes", disse a Ministra dos Transportes Leonore Gewessler, dos Verdes em conferência aos meios de comunicação austriacos.Aqueles que forem apanhados a cometer a infração pela segunda vez ou estiverem com uma velocidade particularmente mais alta que a permitida terão os veículos confiscados e leiloados.No ano passado, a Áustria tinha também introduzido a medida que retirava a carta de condução aos condutores que ultrapassassem excessivamente as velocidades estabelecidas.