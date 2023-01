Deputado do PSD suspeito de meter cunha para empresário na Câmara de Ovar

Mandados de indiciação dizem que a atuação de Joaquim Pinto Moreira aconteceu quando era deputado e não autarca.

Joaquim Pinto Moreira, deputado do PSD e ex-‘vice’ da bancada social democrata, está indiciado por meter cunhas na Câmara de Ovar, liderada por Salvador Malheiro, também do PSD. Dizem os mandados de indiciação apresentados em primeiro interrogatório judicial aos cinco arguidos detidos pela Polícia Judiciária do Porto - entre eles o último presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, do PS - que a atuação do ex-homem-forte do PSD aconteceu quando aquele era deputado e não autarca.