Nadadora olímpica nada em lago tingido de vermelho em protesto na Lituânia

Ruta Meilutyte, nadou num lago tingido de cor vermelha, como se de sangue se tratasse, em protesto contra a invassão russa na Ucrânia.O objetivo de Ruta Meilutyte é chamar a atenção para o número de vítimas que a guerra já provocou há mais de um mês.

Swimming Through



The performance "Swimming Through" is a call for action in support of the Ukrainian people who are facing genocide committed by Russia. pic.twitter.com/LuXRFms2c4