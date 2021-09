Namorada de Nelson Évora e medalhada olímpica arrasada nas redes por comprar carro de luxo

Ana Peleteiro respondeu aos comentários com uma citação onde aponta à inveja dos muitos críticos. Atleta tem criticado abertamente o racismo e os partidos que o incitam.

Amancio Ortega se compra un yate con su dinero donde le da la gana,.es un buen explotador, pero ojo Ana Peleteiro se compra un coche de 60 mi eur, y es ganado con su sudor,..la izquierda de doble rasero. — Español de derechas (@DerechasEspanol) September 25, 2021

Ana Peleteiro la humilde, me parece perfecto que se compre ese coche si tiene el dinero, pero que no de lecciones de moralidad a nadie, que ella hace lo mismo. La gente de izquierdas.... — Adam Warlock (@IamAdamWarlock) September 25, 2021

"La envidia es el homenaje que la

mediocridad le rinde al talento."

(Jackson Brown) pic.twitter.com/XbkPsJtm49 — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) September 25, 2021

El problema no es comprar un coche, sino que lo haga ella. Más allá de la envidia, habría que añadir cómo algunos se revuelven por ver a mujeres exitosas y autosuficientes.



¿O acaso hemos visto críticas a hombres por sus coches? Futbolistas ni digamos.



Ni caso Ana, brava! https://t.co/ebQVhWivh2 — Laura Redondo (@LauraRdondo) September 25, 2021







A la ultraderecha no le molesta que te hayas comprado un coche, lo que realmente no pueden asumir es que eres negra y mujer y has triunfado gracias a tu esfuerzo. Disfruta de tú éxito y que les den mucho por el culo a esos miserables. Son basura. https://t.co/3TSTkcOirI — Justo ?? (@Justo04276241) September 25, 2021

A namorada de Nélson Évora e medalhada olímpica, Ana Peleteiro, foi arrasada nas redes sociais com comentários depreciativos depois de ter comprado um carro de luxo por mais de 55 mil euros.Entre os vários comentários contra a atleta, que conquistou a medalha de bronze em Tóquio no triplo salto, estão muitos ligados à direita espanhola.Ana Peleteiro utilizou o Twitter para responder às muitas críticas e publicou duas fotografias. Uma dentro do novo carro, outra onde cita Jackson Brown: "A inveja é a homenagem que a mediocridade compensa o talento".A reação da atleta olímpica levou a muitos 'aplausos' dos internautas, que se mostraram ao lado de Peleteiro.