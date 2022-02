"Não concordo com a chegada dessa bacalhoada": Treinadores portugueses 'atacados' no Brasil

Ex-jogador brasileiro critica chegada de técnicos lusos ao país.

Roger, ex-jogador de São Paulo, Botafogo, Palmeiras ou Fluminense, criticou a chegada de treinadores portugueses ao campeonato brasileiro. Em declarações ao Globo Esporte, o agora técnico do Athletic Club-MG falou mesmo em "bacalhoada". "Vamos enfiando técnico português no Brasil, parece que inventaram o futebol. Não concordo com essa bacalhoada a chegar para resolver os problemas por aqui. Há muita gente boa aqui. Roger Machado, Mano Menezes, Renato Gaúcho", disse o ex-atacante.

