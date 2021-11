"Não consigo acreditar": Nova espécie de dinossauro é descoberta no Brasil

Elver Mayers e a equipa encontraram os restos do que eles acreditam ser um grupo de dinossauros 'Titanosauria'.

Um grupo de paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria pode ter encontrado uma nova espécie de dinossauro em Divinópolis, estado do Maranhão, Brasil.

"O fémur é o maior osso que encontrámos. Escavámos aos poucos. No início apareceu um pedacinho. Continuámos e descobrimos que continuava. Ficámos surpreendidos. Não sabíamos o que esperar do tamanho do osso. Foi uma experiência incrível. Até hoje não consigo acreditar que realmente estive lá", disse o paleontólogo Elver Mayer.