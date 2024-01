"Não consigo não me manifestar ":Cristina Ferreira sobre namoro com João Monteiro

É oficial. Cristina Ferreira assumiu, esta sexta-feira, que está numa relação com o tenista João Monteiro.

"Não consigo não me manifestar. A onde de amor e felicidade com que me brindaram nos últimos dias emocionou-me (mesmo) muito. Obrigada", escreveu a apresentadora no Instagram.João Monteiro, irmão do vencedor do reality show apresentado por Cristina, começou a ser apontado como o novo amor da apresentadora no início do ano.

Esta é a primeira relação de Cristina Ferreira tornada pública após a separação de António Casinhas, com quem tem um filho.