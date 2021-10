"Não estou com condições para responder": Mulher de Rendeiro chora em tribunal

Maria de Jesus Rendeiro foi ouvida esta sexta-feira no processo dos prémios do BPP.

A mulher de João Rendeiro foi ouvida esta sexta-feira no processo dos prémios do BPP e chorou em tribunal alegando não estar "com condições psicológicas para responder".



João Rendeiro terá vendido no último ano pelo menos 8 das obras que estavam arrestadas por mais de 1,3 milhões de euros. A informação foi avançada pelo advogado do BPP, que esteve presente na diligência, e apresentou um requerimento no qual dá conta desta informação ao tribunal.

Maria de Jesus Rendeiro foi questionada pela juíza Tânia Gomes.

"Eu não estou com condições psicológicas para responder. Peço desculpa", respondeu a mulher de Rendeiro, tendo começado a chorar em tribunal.

Questionada pela juiza sobre se "tinha consciência dos deveres enquanto fiel depositaria", Maria de Jesus Rendeiro insistiu: "Não estou em condições de responder a nada".



Maria de Jesus Rendeiro incorre em crime de descaminho, uma vez que é a fiel depositária da coleção de arte do marido desde 2010. Este crime tem uma pena máxima de cinco anos.



O tribunal pediu que a mulher de Rendeiro preste declarações num processo autónomo.