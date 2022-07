“Não estou preocupado com a foto”: A história de João Paulo, o jovem que salvou ovelhas e se tornou ícone dos fogos

João Paulo, um jovem de 22 anos, viu a sua imagem partilhada milhares de vezes nas redes sociais nas últimas 24 horas. Vive na aldeia da Boavista, em Leiria, e não baixou os braços quando as chamas chegaram à sua casa. Passou as últimas horas a resgatar pessoas e animais e o momento acabou por ser captado pela lente de Paulo Cunha, da agência noticiosa Lusa. A fotografia rapidamente tornou-se viral.

Uma ovelha às costas de um jovem de 22 anos em tronco nu, com um cenário de inferno no horizonte: as chamas que ameaçavam casas, pessoas e animais. É esta a imagem que está a invadir as redes sociais um pouco por todo o mundo, mas João não se mostra preocupado com a situação.

À rádio Observador, João Paulo conta que não está preocupado com a fotografia porque não lhe traz boas recordações. "A fotografia pode ser divulgada em qualquer país, não me interessa", afirma.Logo ao início da tarde, o jovem tentou salvar alguns animais que estavam no campo, junto das chamas. "Conseguimos salvar todos os animais", diz. Ao todo, foram resgatadas cerca de 20 ovelhas de vizinhos e mais de 40 cabras do avô.Sozinho, sem ajuda e com medo de perder tudo o que tinha, João Paulo decidiu ajudar os bombeiros a combater as chamas e a retirar pessoas das casas. "Ajudei a tirar algumas pessoas de casa. Foi uma situação difícil para mim porque estava sozinho. Vieram chamar-me de repente e não tinha ninguém para me ajudar a resgatar as pessoas. Não havia bombeiros suficientes para ajudar", contou.O jovem não se preocupou com a fama e, para João Paulo, o importante foi conseguir ajudar as pessoas que conhece desde sempre: "Vim ajudar os bombeiros porque é o local onde vivo há 22 anos, sou daqui da terra. Não gosto de ver o que é meu e dos outros a ir por água abaixo."