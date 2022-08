“Não fiz mal ao bebé, dava a vida por ele”: Mãe de criança em coma no hospital rejeita acusações

Beatriz Mendes, a mãe do bebé de quatro meses que está internado com graves lesões cerebrais no Hospital de São João, no Porto, quebrou o silêncio. A mãe do pequeno Santiago usou as redes sociais para jurar inocência. “Eu não maltratei o meu filho, a verdade vai vir ao de cima. Tudo que o dizem é mentira, era incapaz de fazer mal ao bebé, dou a vida por ele, preferia estar eu no hospital do que o meu filho”, escreveu a mãe, de 19 anos, no Facebook.Leia a notícia completa no Correio da Manhã