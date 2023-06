"Não há nada de xenofobia": Acusado de espancar cidadão brasileiro em Braga diz que agiu em legitima defesa

Fábio Lemos explicou que foi interpelado e ameaçado por Saulo Jucá.

O homem acusado de ter espancado um cidadão brasileiro num café, em Braga, disse que as agressões não foram motivadas por xenofobia. Fábio Lemos reitera que agiu em legítima defesa, porque chegou a ser ameaçado por Saulo Jucá.Conforme onoticiou esta quarta-feira, u m indivíduo de nacionalidade brasileira foi agredido num estabelecimento e teve de se hospitalizado . Saulo Jucá contou aoque não conhecia o homem que o espancou, mas que achava ele tinha agido por xenofobia.Fábio Lemos surge agora com uma versão completamente diferente. "Não há nada de xenofobia ou racismo", destaca. Explica que Saulo Jucá estava visivelmente alcoolizado e que foi ele quem o interpelou."Foi quando me despedia do dono do café que o homem começou a tentar dialogar comigo já à procura de confusão. Ele disse-me que se estivéssemos noutro sítio me dava logo dois tiros. Começou a vir na minha direção para me agredir. Automaticamente, evitei que ele o fizesse, mas ele não parava. Defendi-me. Foi em legítima defesa, também fui agredido. Fiquei com algumas marcas, mas não achei que se justificaria dirigir-me ao hospital", conta Fábio.O homem confirmou que vai avançar com uma queixa. "Há testemunhas para comprovar aquilo que estou a dizer", rematou.