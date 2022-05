"Não haverá comigo qualquer diálogo": Moreira da Silva recusa acordos no PSD com o Chega

Candidato à liderança do PSD diz que é importante "escolher alguém que seja capaz de liderar, ser firme, acutilante e energético".

O candidato a líder do PSD, Jorge Moreira da Silva deu esta quarta-feira uma entrevista exclusiva à CMTV, onde falou sobre o desafio de realizar um debate com Luís Montenegro.Leia a notícia completa no Correio da Manhã