"Não lhes vou dar nada": Shaquille O'Neal sobre a divisão da fortuna pelos filhos

Antigo astro da NBA diz que a fortuna não é deles, e que precisam de trabalhar para "a merecer".

Shaquille O'Neal foi um dos maiores astros da história da NBA, e até fora de campo se tem vindo a destacar com inúmeros negócios. Mas isso não significa que o norte-americano facilite a vida aos filhos, uma vez que segundo o mesmo, em entrevista publicada no 'The New York Post', a fortuna não é deles, e precisam de trabalhar para "a merecer".