"Não me demito": Rubiales mantém-se à frente da federação de futebol espanhola

Presidente da Federação espanhola de futebol disse estar a sofrer "assassinato social".





Rubiales tem sido protagonista de várias polémicas depois de Espanha se ter consagrado campeã do mundo de futebol feminino com a vitória frente à Inglaterra por 1-0.



Para além de ter beijado Jennifer Hermoso na boca, o presidente da Federação espanhola de futebol foi visto a tocar nos genitais e também a carregar uma outra jogadora nos ombros.



Os incidentes geraram indignação dentro e fora da Espanha, com várias pessoas, incluindo ministros do governo, jogadores e treinadores, a exigir a renúncia de Rubiales.







O Presidente da Federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, garantiu esta sexta-feira que o beijo que deu à jogadora Jennifer Hermoso, após a conquista do mundial feminino, "foi consentido" e que não se vai demitir do cargo apesar do "assassinato social" que tem sofrido. No final das declarações à Assembleia da Federação foi aplaudido."Tenho de pedir desculpa à sua majestade, à rainha e a todos aqueles que se sentiram ofendidos. A emoção era muito grande. Não me quero justificar, perdão", começou por sublinhar.Rubiales criticou o "falso feminismo" e pediu para que a filha não chorasse nem se preocupasse com aquilo que se estavam a dizer sobre ele.Perante a Assembleia da Federação, assegurou que as suas atitudes deveram-se apenas ao entusiasmo que sentiu com a vitória do mundial de futebol e classificou o beijo a Hermoso como consentido, espontâneo, mutuo e eufórico."Foi consentido, esta jogadora tinha falhado um penálti e eu tenho uma grande relação com todas as jogadoras, fomos uma família durante mais de um mês e tivemos momentos carinhosos durante toda a concentração", justificou o dirigente na intervenção.