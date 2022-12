"Não percebo tanta negatividade", Ozil sai em defesa de Ronaldo e critica imprensa

"Em breve terá 38 anos. Qual é a surpresa de não marcar 50 golos por época?, afirmou o internacional alemão.

onde é que vem esta negatividade constante da imprensa sobre o Cristiano.

o grande nome dele", começou por dizer na rede social Instagram.





"Em breve terá 38 anos. Qual é a surpresa de não marcar 50 golos por época? Todos os fãs de futebol deveriam estar felizes por tê-lo visto a jogar um futebol de classe mundial durante 20 anos. Não creio que ninguém da nova geração consiga igualar os seus números. Ele estará para sempre na sua própria categoria", rematou.







O internacional alemão Mesut Ozil recorreu esta sexta-feira às redes sociais para demonstrar o seu apoio a Cristiano Ronaldo, jogador com o quem partilhou o balneário no Real Madrid e que tem sido alvo de duras críticas nas últimas semanas, durante o Mundial do Qatar.Ozil criticou a imprensa e os julgamentos em praça pública contra o capitão da seleção portuguesa."Sinceramente não percebo deOs órgãos de comunicação social estão apenas a tentar obter cliques e os comentadores, que já não têm uma carreira, só querem chamar a atenção com