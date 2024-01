“Não preciso de ter um pénis para ser um homem”: Rodrigo nasceu no corpo errado, no corpo de Adriana

A morte prematura do pai foi o ponto de viragem para se assumir como pessoa transgénero. Uma história de liberdade e aceitação, dúvidas e dificuldades da transformação.

Adriana Miranda nasceu em 1991, mas hoje, no cartão de cidadão o nome que assina é: ‘Rodrigo’. Sexo? Masculino. Uma decisão que não foi tomada de ânimo leve e demorou anos a ser concretizada. Ao abrir-nos as portas de casa, Rodrigo abre também as portas de uma luta interna de três décadas, em que sentia "viver numa mentira". "Cheguei a um ponto de cansaço extremo. Olhei-me ao espelho e perguntei o que é que eu estava à espera para ser realmente feliz", conta.Saiba mais no Correio da Manhã