"Não premi o gatilho”: Alec Baldwin sobre disparo que matou diretora de fotografia durante filmagens

O ator Alec Baldwin disse, entrevista à ABC News, que "não premiu o gatilho" no tiro fatal que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens do western 'Rust'.

"Bem, o gatilho não foi puxado. Eu não premi o gatilho", disse o ator "Não, não, não, eu nunca apontaria uma arma a ninguém e premiria o gatilho. Nunca."

Halyna Hutchins, de 42 anos, foi morta e o diretor Joel Souza, 48 anos, ficou ferido por uma bala aparentemente disparada por Baldwin no cenário do Novo México do filme "Rust " no dia 21 de outubro.

"Eu não faço ideia de" como isso aconteceu, disse Baldwin visivelmente emocionado. "Alguém pôs uma bala verdadeira na arma, uma bala que nem deveria estar na propriedade."