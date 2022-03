“Não queremos indivíduos deste género no nosso país”: Ucrânia não concorda com entrada de Mário Machado na guerra

Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa autorizou o neonazi a ir combater sem cumprir as apresentações quinzenais.

Não basta apenas querer ir para a Ucrânia combater. É preciso cumprir com alguns critérios de aceitação para integrar a Legião Internacional de Defesa Territorial das Forças Armadas do país.





O esclarecimento é do coronel Sergii Malyk, adido militar da Embaixada da Ucrânia em França, a propósito do caso do cadastrado Mário Machado, o português que decidiu ir lutar para a frente de combate na Ucrânia. "Se sabem de pessoas deste tipo que queiram ir para a Ucrânia digam. Não queremos indivíduos deste género no nosso país", afirmou o coronel em declarações ao jornal Diário de Notícias.



Mário Machado, 44 anos, esteve ligado a diversas organizações de extrema-direita, como o Movimento de Ação Nacional, a Irmandade Ariana e o Portugal Hammerskins, a ramificação portuguesa da Hammerskin Nation, um dos principais grupos neonazis e supremacistas brancos dos Estados Unidos da América. Fundou também os movimentos Frente Nacional e Nova Ordem Social (NOS), que liderou de 2014 até 2019.

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa autorizou o neonazi Mário Machado a ir combater para a Ucrânia sem ter de cumprir as apresentações quinzenais numa esquadra.



Mário Machado é arguido num processo de incitamento ao ódio racial e violência nas redes sociais, estando indiciado pelo crime de posse de arma proibida. Desde 12 de novembro do ano passado que é obrigado a apresentações quinzenais numa esquadra.



O juiz teve em consideração "a situação humanitária vivida na Ucrânia e as finalidades invocadas pelo arguido para a sua pretensão", permitindo o levantamento temporário das medidas cautelares enquanto está ausente do país.