"Não queria nada morrer": Lili Caneças infetada com Covid-19 passou Natal sozinha e partilhou nas redes sociais

Socialite terá alta hospital no próximo dia 30 de Dezembro.

A socialite Lili Caneças revelou através de uma publicação no Instagram que está infetada com Covid-19.Lili Caneças disse que estava com sintomas há cinco dias e deverá ter alta do confinamento no próximo dia 30.No vídeo, a socialite lamenta que este seja o segundo Natal que passa sozinha, longe da família. "Não queria nada morrer de Covid", concluiu.