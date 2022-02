"Não sou candidato nas próximas diretas": Rui Rio de saída do PSD

Luís Montenegro será um dos candidatos na corrida.

Rui Rio anunciou esta quinta-feira que não se recandidata à presidência do PSD. "Eu não sou candidato nas próximas diretas", afirmou o atual lider social-democrata.Segundo Rio, ficou decidido no Conselho Nacional que o PSD irá ter as eleições diretas antecipadas, já no verão, dado que não vê "utilidade" em continuar o mandato até 2023.O Conselho Nacional irá reunir no próximo dia 19 de fevereiro, em Barcelos, para agendar a data das eleições internas.Os candidatos já confirmados são Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz."Se fosse outra vez candidato a primeiro-ministro podia fazer esse caminho de quase 5 anos, mas não havendo nenhum objetivo concreto a prosseguir, o Conselho Nacional deverá decidir a antecipação dessas eleições", disse ainda Rui Rio.