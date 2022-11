"Não sou nenhum ladrão": Homem paga 500 euros a juiz por furtar galinha

"Quero pedir desculpa, mas não sou nenhum ladrão. Na altura quis justificar-me e não me deixou, se o tivesse feito, isto não tinha chegado até aqui", garantiu José Luís Cardoso, esta terça-feira, no Tribunal de Viseu. "Perante a assunção da culpa, desisto da queixa-crime", retorquiu o juiz Victor Rendeiro. E assim as partes chegaram a acordo na primeira sessão de julgamento de um caso insólito em que José estava acusado de furtar ao juiz uma galinha, avaliada em 10 euros.Saiba mais no Correio da Manhã